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45-летний бывший шеф-повар Белого дома утонул в пруду Эдгартаун-Грейт на территории поместья экс-президента США Барака Обамы.

Тафари Кэмпбелл в Белом доме был поваром семьи президента Обамы, которая считала его близким человеком.

«Тафари был любимой частью нашей семьи. Он был творческим и увлеченным едой, и ее способностью объединять людей. В последующие годы мы узнали его как теплого, веселого, необычайно доброго человека, который сделал всю нашу жизнь чуточку ярче», – рассказали в семействе экс-главы государства.

Известно, что Тафари ушел кататься на байдарке и не вернулся. Один из местных жителей рассказал, что мужчина тонул и всячески пытался удержаться на поверхности. Однако он все-таки погрузился в воду и выплыть уже не смог.

Тело нашли с помощью гидролокатора. Оно находилось на глубине более двух метров в 30 метрах от берега. Сейчас полиция проводит следствие по факту гибели Кэмпбелла.

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