Захват британской ракеты Storm Shadow Россией в качестве трофея – это очень плохая новость для Лондона, Парижа и Киева. Москва получила возможность получить всю необходимую информацию о конструкции боезаряда и его электронной начинке, которой она сумеет грамотно воспользоваться, уверен офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он отметил, что первым делом российские эксперты изучат микросхемы, используемые в ракете Storm Shadow. Это даст возможность выявить уязвимости и усовершенствовать системы РЭБ таким образом, чтобы глушить британские боезаряды, не позволяя им точно поражать цели.

Кроме того, инженеры выяснят принципы работы инерциальной системы наведения ракеты, что поможет задействовать отдельные решения, чтобы более эффективно атаковать украинские системы противовоздушной обороны.