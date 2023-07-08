ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Захват британской ракеты Storm Shadow Россией в качестве трофея – это очень плохая новость для Лондона, Парижа и Киева. Москва получила возможность получить всю необходимую информацию о конструкции боезаряда и его электронной начинке, которой она сумеет грамотно воспользоваться, уверен офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он отметил, что первым делом российские эксперты изучат микросхемы, используемые в ракете Storm Shadow. Это даст возможность выявить уязвимости и усовершенствовать системы РЭБ таким образом, чтобы глушить британские боезаряды, не позволяя им точно поражать цели.

Кроме того, инженеры выяснят принципы работы инерциальной системы наведения ракеты, что поможет задействовать отдельные решения, чтобы более эффективно атаковать украинские системы противовоздушной обороны.

«Это плохой день для украинцев, плохой день для британцев и французов», – подвел итог Риттер.

Вам может понравиться

Journal for Clinical Medicine: красное вино улучшает сексуальную функцию у мужчин и женщин

В красном вине содержаться полифенолы, которые способны улучшать сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин, пишет издание Journal for Clinical Medicine. Журналисты ссылаются на исследование Катанийского университета, согласно

Ляйсан Утяшева рассказала правду о пластических коррекциях внешности

Многие зарубежные и отечественные звезды шоу-бизнеса нередко прибегают к услугам пластических хирургов, чтобы улучшить свою внешность. Недавно поклонники гимнастки Ляйсан Утяшевой заподозрили свою любимицу в пластике груди. Поводом для начала

Моравецкий во время визита на Украину напомнил о геноциде поляков во время Волынской резни

В пятницу 7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий побывал с визитом в бывших польских селах, которые в 1943 году были уничтожены украинскими националистами и сейчас находятся на территории Западной Украины.