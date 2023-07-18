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Экономика и государственная власть на Украине до начала конфликта с Россией уже находились в критическом состоянии. Это стало результатом политики президента Владимира Зеленского, который пришёл во власть “абсолютно неподготовленным”. Об этом в интервью ютуб-каналу “Крапiвний” заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Выдержки из его интервью приводит “Лента.ру”.

По мнению Луценко, управленческие решения Зеленского оказались настолько некомпетентными, что в результате было сделано немало системных ошибок, которые в конечном счёте привели к вооружённому противостоянию Киева и Москвы.

Среди свидетельств, которые говорят о развале государственной системы управления на Украине до начала противостояния с Россией, бывший прокурор отметил “кадровую чехарду”. Луценко рассказал, что в одной из областей Украины за три года поменялось больше 20 губернаторов, подобные изменения происходили также в министерствах и ведомствах страны.

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