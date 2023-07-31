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После завершения специальной военной операции киевский режим будет заменен на дружественное к России правительство, способное сдержать националистические силы, считает экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Ранее примерно такой же прогноз сделал Олег Соскин, ранее занимавший должность советника президента Украины. Он пояснил, что нынешний властный режим уже никто не поддерживает, развал экономики и армии, а также попытки любой ценой удержать власть президенту Украины Владимиру Зеленскому никто не простит, поэтому нельзя исключать начало гражданской войны.

По мнению Ларри Джонсона, проблемы начнутся не только у киевского режима, но и у Североатлантического альянса. После победы России блок будет сильно ослаблен и постепенно рассыплется в прах.

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