Выход России из зерновой сделки создаст серьезные проблемы для польских фермеров. Они вряд ли смогут продать свой урожай, так как ранок наводнит украинское зерно. Из-за этого могут резко снизиться цены на продукцию фермеров, а также осложниться ее продажа за рубеж, пишет издание Business Insider Polska.

Ян Ардановский, ранее возглавлявший министерство сельского хозяйства Польши, ожидает катастрофических последствий выхода России из сделки уже в начале осени. Украинские порты заблокированы, поэтому Киеву ничего не остается, как перевозить зерно по суше. Польша протестует против этого и грозит закрыть границы для Украины, однако ЕС может вынудить ее выполнять ранее принятые решения. По ним Киев может продавать злаковые в 5 стран ЕС, расположенных по соседству. Польша входит в их число.

Эксперт отметил, что Варшава ничего не сможет предпринять, чтобы выдержать конкуренцию с украинским зерном. Поэтому до конца этого года могут всплыть серьезные катастрофические последствия остановки сделки.