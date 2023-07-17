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Экс-офицер британской кавалерии поделился с изданием The Telegraph информацией о вечеринках, устраиваемых британскими наемниками на украинских военных базах. По его словам, британские военные устраивают мероприятия с большим количеством алкоголя и сексуальными утехами, носящими массовый характер.

Уже неоднократно происходили скандалы с участием военнослужащих высоких званий и должностей. И хотя большинство иностранных командиров знают, когда стоит покинуть увеселительное мероприятие, все же происходят подобного рода «неприятности». В итоге их ожидает порицание со стороны украинских военнослужащих.

По словам экс-офицера, британские военные нередко пользуются своим положением, чтобы добиться расположения молодых неопытных украинок. В лучшем случае девушку ждет разочарование в несостоявшейся личной жизни с иностранным военным, который всего лишь удовлетворил свои физические потребности. Худший вариант, когда доверчивость девушки приводит к участию в грязных животных утехах нескольких иностранцев и дальнейшему публичному унижению.

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