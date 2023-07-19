ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно докладу Министерства обороны Великобритании, в королевстве планируется замена ядерных боеголовок с целью модернизации ядерного вооружения. В плане развития королевских вооруженных сил указывается, что будет осуществлена программа по замене стоящих на вооружении атомных подлодок на субмарины типа Dreadnought.

Для гарантии эффективного сдерживания в момент введения в эксплуатацию ядерных подводных лодок типа Dreadnought планируется также заменить ядерные боеголовки, сообщается в докладе МО Британии. Новые ядерные боеголовки и подводные лодки будут спроектированы и построены в Соединенном Королевстве.

Стоит отметить, что из бюджета на нужды Минобороны дополнительно было выделено 3 миллиарда фунтов стерлингов на ближайшие два года. На последующие три года МО также получит дополнительное финансирование в размере 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на 2024 год оборонный бюджет составит 60 миллиардов фунтов стерлингов.

Вам может понравиться

Растущий курс валют сделает закупку автомашин за рубежом менее выгодной

Курс доллара пересек отметку в 90 рублей, китайский юань стоит 12,59 руб, а евро – 101,65 рубля. Рост продолжается, что может негативно отразиться на автомобильном рынке России. В мае и

Советник Аксёнова: власти Крыма окажут помощь и поддержку туристам в связи с ЧП на Крымском мосту

Крымский мост закрыт для движения автомобилей. Власти республики готовы оказать поддержку всем туристам, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Причиной закрытия моста, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, стало чрезвычайное

Салихова сравнила «Зенит» с цыганами из-за ситуации с защитником «Црвены Звезды» Эраковичем

Супруга бывшего владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова подвергла критике «Зенит» за переманивание топовых игроков, которые рассматривают потенциальную возможность перехода в другие российские клубы. Салихова сравнила петербуржский клуб