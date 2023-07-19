Согласно докладу Министерства обороны Великобритании, в королевстве планируется замена ядерных боеголовок с целью модернизации ядерного вооружения. В плане развития королевских вооруженных сил указывается, что будет осуществлена программа по замене стоящих на вооружении атомных подлодок на субмарины типа Dreadnought.

Для гарантии эффективного сдерживания в момент введения в эксплуатацию ядерных подводных лодок типа Dreadnought планируется также заменить ядерные боеголовки, сообщается в докладе МО Британии. Новые ядерные боеголовки и подводные лодки будут спроектированы и построены в Соединенном Королевстве.

Стоит отметить, что из бюджета на нужды Минобороны дополнительно было выделено 3 миллиарда фунтов стерлингов на ближайшие два года. На последующие три года МО также получит дополнительное финансирование в размере 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на 2024 год оборонный бюджет составит 60 миллиардов фунтов стерлингов.