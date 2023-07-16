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В Беларусь доставили ковчег с мощами Георгия Победоносца. 16 июля пресс-служба Белорусской православной церкви объявила, что его выставят в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска для поклонения.

Там ковчег пробудет несколько дней, в течение которых все желающие верующие смогут приобщиться к святыне.

«В Белоруссии, как и во многих странах, великомученик Георгий является одним из самых почитаемых святых, в его честь в городах и селах нашей страны построено несколько десятков храмов», – сообщили представители пресс-службы.

После Свято-Духового кафедрального собора мощи повезут по всей Белоруссии, размещая в церквях и храмах разных городах страны. 17 сентября ковчег будет доставлен обратно в Россию.

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