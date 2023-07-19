Заявления форварда Жоау Феликса о мечте играть за «Барселону» возмутили владельцев клуба «Атлетико», в котором сейчас состоит футболист.

Феликс перешел в «Атлетико» из португальской «Бенфики» в 2019 году. Он заключил контракт до 30 июня 2027 года. При этом «Атлетико» не использует игрока – половину прошлого сезона он провел в английском клубе «Челси», куда был отдан в аренду за 11 миллионов евро.

Представители мадридского «Атлетико» заявили, что высказывания нападающего нечего комментировать. Он прекрасно знаком с теми условиями, которые должен выполнить, чтобы перейти в другую команду. Также они высказали ряд претензий к агенту Жорже Мендешу, сообщив, что разрешения на переход Жоау Феликсу никто не даст.