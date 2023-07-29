Многие украинские военные, попавшие под принудительную мобилизацию, просто отказываются участвовать в боевых действия и сдаются в плен. Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале собрал истории пленных боевиков ВСУ.

Так, Виталий Иваскевич рассказал, что его «мобилизовали» прямо по пути на работу. После этого отвезли в Тернопольскую область якобы на подготовку, но никаких занятий не проводили. Принудительно мобилизованным пришлось жить в бывшей больнице без санузлов и душа. Через некоторое время их бросили на передовую.

«Собрали народ под пятьдесят лет, в основном или строители, или пенсионеры, которые спились, вот такой контингент», – рассказал о подготовке пленный, добавив, что все призванные в армию в основном пили алкоголь вместо тренировок.

Уже на линии фронта новоиспеченным боевикам постоянно угрожали физической расправой и уголовным кодексом, некоторых привязывали к дереву и жестоко избивали. О человеческом отношении к мобилизованным никто даже не пытался упоминать.

В первом же бою украинцы сдались в плен десантникам ВДВ РФ.

«Воды дали своей попить, сигареты. Ребята отличные, отношение было человеческое», – отметил Иваскевич.

Он также пояснил, что по украинскому ТВ постоянно говорят о зверствах, якобы чинимых российскими военными. Но на деле все оказалось совсем иначе, пропагандисты просто обманывают украинцев, пытаясь пробудить в них ненависть.