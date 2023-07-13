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Усталость лидеров Европейского союза от Украины является главным врагом киевского режима сразу после Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в эфире CNN заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Все страны мира, а особенно сторонники Украины, истощены в ожидании будущей «победы» киевского режима, заявил Джонсон. По его словам, руководство Соединенных Штатов Америки должно и дальше поддерживать Украину поскольку «победа Киева на поле боя очень важна для демократии и свободы во всем мире».

Также бывший премьер Великобритании прокомментировал решение американского президента Джо Байдена предоставить кассетные боеприпасы вооруженным силам Украины.

Ранее издание The New York Times в своем материале со ссылкой на военнослужащих ВСУ написало, что поток пожертвований украинским солдатам начал замедляться на фоне усталости общества от затяжных боевых действий. При этом падение притока пожертвований подтвердили и крупные благотворительные организации.

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