Европа увеличивает затраты на военную помощь Украине, оказавшись в своеобразной ловушке, сообщает РИА Новости. Граждане стран ЕС возмущаются, что их деньги все идут Киеву, хотя на континенте продолжает бушевать экономический кризис.

Сейчас именно Европа тратит больше всех на помощь Украине. У США суммы более значительные, однако Вашингтон большую их часть возвращает обратно, так как покупает вооружение у своих же компаний. У Евросоюза ситуация обстоит совсем иначе.

Так, ранее ЕС выделил 12 миллиардов на помощь украинской армии и ее становлении в период с 2021 по 2027 годы. Но сейчас 5,6 миллиардов уже израсходованы на закупку оружия, техники и боеприпасов.

Помимо помощи Украине, Европе приходится вкладываться в собственную оборонку. Но и здесь не обошлось без США. Вашингтон требует у европейских стран принимать на вооружение исключительно американское оружие.

Брюссель уже неоднократно жаловался, что на этой почве отдельные страны начинают не соглашаться с политикой ЕС. В таких условиях у европейских стран есть три выхода – принять требования Вашингтона, отказаться от части суверенитета, поделившись с Брюсселем отдельными опциями безопасности либо начинать обретать большую самостоятельность. Впрочем, под давлением США страны континента вряд ли выберут последний вариант.