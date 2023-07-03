Один из украинских боевиков, находящийся на передовой в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), рассказал о текущей обстановке на флангах, где штурмовые бригады ВС Украины пытаются проводить наступательные операции.

По его словам, украинские штурмовики просто «топчутся на одном месте под Берховкой и Клещеевкой». Ситуация очень тяжелая и требует постоянного ввода все новых и новых резервов из-за регулярных потерь личного состава. Слова боевика вооруженных сил Украины приводит ряд украинских Телеграм-каналов.

Российские военкоры отмечают, что продвижение противника на флангах Артемовска было остановлено массированным артиллерийским огнем со стороны ВС России. Однако противник подтягивает новые резервы для возобновления штурмовых действий.

Украинские военные эксперты предполагают, что командование ВС Украины пытается окружить российские войска в Артемовске с флангов. По этой причине наиболее жесткие боевые действия идут на окраинах города в окрестностях Курдюмовки, Клещеевки, Орехово-Васильевки, Васюковки и вдоль канала Северский Донец-Донбасс.