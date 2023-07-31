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Бойцы подразделения по противодействию вражеским беспилотным аппаратам разработало собственную установку, которая существенно упрощает задачу уничтожения БПЛА всех типов. Об этом рассказал военнослужащий с позывным «Охотник».

Видеозапись опубликовал военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале. На ней боец рассказал, что установка существенно упрощает использование крупнокалиберного пулемета, позволяет вращать его в любом направлении, а также вести огонь по низколетящим воздушным целям.

С помощью этой установки бойцы уничтожили не один вражеский дрон. При этом она позволяет эффективно сбивать обычные квадрокоптеры, которые используются ВСУ для разведки и могут атаковать позиции ВС РФ, сбрасывая взрывные устройства, а также ударные и разведывательные БПЛА самолетного типа.

Также боец подтвердил факт выплат от государства за уничтоженные беспилотные аппараты. Он сообщил, что деньги получал и он сам, и военнослужащие его подразделения.

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