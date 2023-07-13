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Военнослужащий ВС РФ с позывным «Леший», который в качестве трофея захватил американскую БМП «Брэдли», рассказал о ее отличиях от российской бронетехники.

Он отметил, что подразделению удалось подбить две БМП, которые украинская армия получила от США. Но одна полностью сгорела, а вот вторая отделалась лишь небольшими повреждениями.

По словам «Лешего», Bradley – лишь «навороченная фигня», которая не способна составить конкуренцию российской технике. Сам боец ранее служил на боевой машине пехоты БМП-3 и имел возможность удостовериться в ее надежности.

«Я служил до этого на БМП-3. Она сгорела, а мы целы. БМП-3 — это лучшая вообще машина в своём классе в мире», – пояснил военнослужащий.

Также он рассказал, что ВСУ бросают в контрнаступление неподготовленных и не имеющих опыта солдат.

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