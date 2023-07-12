После официального визита на Тайвань канадских и американских законодателей, Китай совершил первый с апреля крупный налет на остров. Bloomberg написал о 32 самолетах.

Пекин заявил о проведении совместных учений на море и в воздухе. Поэтому поддержку самолетам оказывали корабли китайского флота. Тайваньская армия внимательно отслеживала эти передвижения и использовала для наблюдения средства ПВО с береговыми ракетными комплексами.

Китай далеко не в первый раз «изматывает» ВС Тайваня своими авианалетами. В апреле текущего года он также проводил учения, в ходе которых несколько десятков самолетов пересекало проведенную Соединенными Штатами в 1954 году срединную линию.

Напомним, что Пекин продолжает считать Тайвань частью Китая. Власти островного государства считают, что КНР оплачивает предвыборные кампании кандидатов в парламент, которые поддерживают идею возвращения острова в ее состав.