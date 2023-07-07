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Группа ученых из Китая провела полевые испытания материала собственной разработки, который предназначен для замедления таяния ледников. Об этом в своей статье сообщает агентство Bloomberg.

Группа исследователей под руководством доцента Нанкинского университета Чжу Бина разместили на поверхности тающего ледника Дагу около 400 квадратных метров пленки из специального материала, способного отражать солнечное излучение обратно в атмосферу, предотвращая лед и снег от таяния.

По словам профессора гляциологии из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Матиаса Хусса, данный способ решения проблемы прекрасно подходит для локальной борьбы с последствиями изменения климата. Автор статьи напоминает, что идея укрывать ледники специальным материалом, предотвращающим его таяние, не новая.

Многие горнолыжные курорты Европы на протяжение двадцати последних лет применяют светоотражающие покрывала для защиты снежного покрова. Однако китайские ученые предлагают использовать более технологичные материалы.

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