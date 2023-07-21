Певица Валя Карнавал оказалась вновь подвержена критике и об этом она рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Недавно артистка нашла новое увлечение в виде танцев и стала интересоваться стрип-пластикой. Она опубликовала видеозапись с одной из своих тренировок. Но фанаты начали критиковать ее за неправильные движения.

Вместо молчания, Валя решила ответить своим недовольным подписчикам. Она выразила свое недоумение по поводу негативных отзывов: «Друзья, я понимаю, что на улице ужасная погода и у всех может быть плохое настроение. Но почему такой хейт в мой адрес? Что я сделала вам? Это всего лишь третья моя тренировка. Я не выкладывала видео, чтобы хвастаться, а просто чтобы показать, что начинать с нуля – это нормально! Чтобы вы не боялись пробовать новые увлечения!»

Валя призвала своих фанатов не осуждать ее, а наоборот, воспринимать такие эксперименты с интересом и радостью.