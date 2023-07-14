Блогер Дмитрий Масленников мог оказаться среди членов экипажа взорвавшегося батискафа «Титан». Об этом он лично заявил в эфире YouTube-подкаста с Эльдаром Джараховым.

По словам блогера, он вместе со своей командой по шоу GhostBuster хотел принять участие в погружении на батискафе «Титан» еще до начала коронавируса. Однако подготовка к погружению затянулась и переговоры были приостановлены.

Масленников подчеркнул, что он вместе со своей командой хотел проверить правдивость одной конспирологической теории, а именно – действительно ли на дне Атлантического океана лежит судно «Титаник» или нет. Отличительной особенностью пассажирского лайнера «Титаник» являются иллюминаторы особенной формы на нижней палубе, которых нет ни на одном из опубликованных видео.

Блогер отметил, что вел переговоры о погружении на батискафе «Титан» именно к нижней палубе «Титаника», чтобы запечатлеть на видео иллюминаторы лайнера и подтвердить или развеять один из мифов.