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Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о национальном блюде в Эфиопии. По его словам, оно оказалось очень неожиданным. Подробностями блогер поделился в видеобзоре, опубликованном на интернет-платформе Rutube, сообщает издание Лента.ru.

Лебедев отметил, что эфиопы во всех уголках страны готовят одно и то же блюдо – кофе с соленым попкорном. «Каким-то загадочным образом данная закуска стала национальным блюдом в Эфиопии».

Ранее Артемий Лебедев подверг жесткой критике многих россиян за отсутствие предприимчивости. Он уверен, что в России существует финансовая перспектива развития для разного рода деятельности. Однако для этого необходимы мотивированные специалисты.

Настоящим эфиопским блюдом все же является «инджера». Оно представляет собой пористую лепешку, изготовленную из зерен теффа. Инджера настолько распространенное блюдо среди эфиопов, что у местных есть обычай во время приветствия спрашивать: «Вы ели сегодня инджеру?». И если ответ является утвердительным, собеседник узнает, что  у человека все в порядке.

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