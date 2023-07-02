Путешественница и автор популярного блога «А чего дома сидеть» Анна Смолина недавно побывала на Сахалине. После чего девушка поделилась с подписчиками своими впечатлениями от путешествия на пароме до острова.

На протяжении двух месяцев Анна вместе со своим мужем и в компании двух собак объездила практически всю территорию Российской Федерации. В результате они решили посетить самый крупный российский остров – Сахалин. Однако, чтобы попасть на остров необходимо, по словам путешественницы, пройти «несколько кругов ада», прежде чем сможешь подняться на борт парома.

Анна отмечает, что все пассажиры парома вынуждены проводить долгие часы ожидания перед посадкой на борт под открытым небом. При этом туристов окружает сплошная грязь и отсутствие элементарных удобств, что не позволяет пассажирам не только присесть, но даже поставить багаж на землю. При этом в таких условиях в очереди стоят и дети, и люди преклонного возраста.

Также пассажиры не могут приобрести билеты на паром заранее, поэтому они вынуждены стоять в очереди и ждать специального звонка от паромной службы, который сигнализирует о начале продаж. При этом каюты, расположенные на нижней палубе парома, находятся в плачевном состоянии, а успеть выкупить билет в каюты люкс-класса, расположенные на верхней палубе, не всегда получается.