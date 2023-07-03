Сестра знаменитой Ольги Бузовой, блогер Анна Бузова, решила отметить свое 35-летие в теплых краях. Девушка улетела со своим бой-френдом на отдых в Турцию. Однако блогер сообщила, что ее отдых был омрачен «одной жуткой историей». И это событие заставило девушку изрядно перенервничать.

Анна рассказала своим подписчикам, что решила в одиночестве отправиться на дикий пляж со скалистой местностью с целью записи видеоролика с занятиями по гимнастике. По ее словам, она уже бывала на том пляжу, поэтому сильные волны совершенно не смутили ее. Когда девушка начала записывать ролик, то заметила молодого мужчину, который проявлял интерес к ней. Поэтому блогер прекратила запись видео, собрала вещи и попыталась уйти.

Однако поднялась волна и накрыла Анну с головой. Девушка ударилась о скалу. «Следом вторая, и я уже упала. Дальше все, как в страшном сне», – написала блогер. В итоге она смогла спастись от водной стихии, но при этом потеряла все свои вещи.

Когда Бузова вернулась в номер, то час рыдала навзрыд. Позже она опубликовала пост, в котором написала, что необходимо ценить и беречь свою жизнь, так как она невероятно хрупка.