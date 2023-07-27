Семейная пара из Украины оформила беженство в Швейцарии для получения бесплатного жилья, скрыв свои реальные доходы. Об этом в своем материале сообщает издание Blick.

По словам семейной пары из Швейцарии, их квартиру забронировали украинцы Иван и Наташа, которые хотели провести недельный отпуск в Цюрихе со своими детьми. Однако из-за активных боевых действий на территории Украины украинская семейная пара решила остаться в Швейцарии.

Они оформили статус беженцев и стали получать ежемесячные выплаты, их детей устроили в местную школу и предоставили медицинскую страховку. Однако украинская семейная пара, живя бесплатно в четырехкомнатной квартире и получая пособия, вела роскошный образ жизни.

Украинские беженцы начали посещать дорогие курорты в Австрии и приобретать дорогие вещи. Швейцарец рассказал, что у него закрались первые сомнения о благосостоянии украинской пары после того, как Иван подарил своей жене сумку Louis Vuitton стоимостью три тысячи фунтов.

Оказалось, что Иван является владельцем успешной кейтеринговой компании в Киеве, а его жена Наташа, бывшая модель, имеет свой собственный бренд одежды. Выселить из квартиры украинских беженцев удалось только после вызова полиции. Причем квартира оказалась в ужасном состоянии. Арендодатель подал в суд иск против украинских беженцев на общую сумму в 57 тысяч франков.