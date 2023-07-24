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Известный американский инвестор и бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал на своей страничке в социальной сети пост с наглядной демонстрацией эволюции отношения коллективного Запада к контрнаступлению вооруженных сил Украины.

Бизнесмен из США просто сравнил заголовки материалов об украинском контрнаступлении за прошлые месяцы и за прошлую неделю. Для примера Сакс взял публикации бывшего британского полковника Ричарда Кемпа в газете The Telegraph. Еще несколько месяцев назад британской эксперт уверял общественность, что российская армия в «ужасе ожидает» контрнаступление ВС Украины, которое в итоге приведет к «коллапсу ВС России».

Для сравнения с подобной победной риторикой Сакс приводит заявление того же эксперта от 21 июля, опубликованное также в газете The Telegraph. В свежем материале эксперт сообщает, что «контрнаступление ВС Украины проваливается, поэтому киевский режим вынужден будет пойти на непростые решения». Сакс прокомментировал два заголовка в западной прессе следующим образом: «Как это начиналось. Как это закончилось.»

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