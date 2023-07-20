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Украинские войска не в состоянии проводить масштабные и сложные общевойсковые операции и именно поэтому они не могут прорвать оборону ВС РФ и терпят одно поражение за другим. Поэтому дело вовсе не в недостаточно помощи Запада, как утверждают президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный, сообщает Business Insider.

Обозреватель Франц-Штефан Гади пояснил, что победы в общевойсковом бою обеспечиваются наличием единой концепцией, объединяющей все имеющиеся в распоряжении армии возможности. Удары должны наноситься единым кулаком, включающим в себя пехоту и артиллерию, тяжелую бронетехнику, авиацию и прочее. Киев подобного единства не показывает.

«Дело не только в технике. Мы не видим системного подхода к прорыву российской оборонительной системы», – уверен военный эксперт.

Он отметил, что если ВСУ не задействуют такую концепцию, они продолжат нести крупные потери в живой силе и технике, терпеть поражения до тех пор, пока не проиграют окончательно.

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