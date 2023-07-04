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Подорожание газа ожидает Европу будущей зимой, передает турецкий Би-би-си со ссылкой на руководителя Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Чиновник пояснил, что если зима будет суровой, она, а также стремительное восстановление китайской экономики негативно отразятся на ценах на голубое топливо. Правительствам европейских государств придется задуматься о мерах поддержки для потребителей газа, так как они, не задумываясь о будущем, строили энергетическую политику на краткосрочных бизнес-интересах. Кроме того, причиной подорожания называют зависимость от российского газа, который сейчас нечем заменить.

«Газпром» не комментирует информацию о потенциальном подорожании, но сообщает, что с наполнением европейских подземных хранилищ могут возникнуть сложности. И винить правительства должны только себя, так как они отказались от российского газа по политическим мотивам. Также в компании заявили, что будущая зима может и не преподнести таких сюрпризов, как в прошлом году.

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