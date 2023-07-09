Уже в текущем месяце могут возобновиться безвизовые поездки российских туристов в Китай. Такую возможность не исключили в Министерстве экономического развития России. Об этом пишет портал “Турдом”, ссылаясь на сообщение ведомства.

Безвизовые поездки россиян в Поднебесную были приостановлены на время пандемии коронавирусной инфекции. Со стабилизацией эпидемиологической обстановки отпала необходимость и в дополнительных ограничениях. Отмечается, что разрешения на организацию групповых туров в КНР власти страны выдадут более чем трём сотням туроператоров, как федерального, так и регионального уровня.

Сам механизм, каким образом будет проходить взаимодействие между российской и китайской сторонами, выработают к концу июля, однако точных сроков в Минэке не назвали. При этом в ведомстве отметили, что активная работа по возобновлению безвизовых туров идёт не только в России: в этом направлении работают и китайские партнёры. Пока рассматриваются безвизовые поездки только в материковые провинции Китая. Такие же туры на остров Хайнань могут появиться позднее.