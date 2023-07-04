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Массовое уничтожение российскими ВС натовской техники возымело отрезвляющий эффект на западные страны. Они возлагали огромные надежды на свои танки, артиллерийские установки и БМП, но в итоге Киев растерял не только боевые машины, но и личный состав, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Авторы публикации отмечают, что западные политики и эксперты были уверены, что отправленная на Украину техника обеспечит ВСУ эффективное контрнаступление. Однако этого не произошло, Россия успешно отражает все попытки прорвать оборону. При этом украинская армия несет колоссальные потери.

Напомним, что Москва неоднократно предупреждала Запад, что попытки накачивать Украину оружием приведут лишь к растягиванию конфликта по времени. При этом ВСУ не удастся добиться ожидаемых от них успехов, а Россия в любом случае достигнет всех целей специальной военной операции.

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