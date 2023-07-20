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Всего год тому назад глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес стал самым популярным и перспективным министром в правительстве. Тогда многие эксперты пророчили ему пост премьера в будущем. Однако на днях министр обороны подтвердил информацию о своей отставке.

Навязчивая идея «одолеть Россию» практически разорила вооруженные силы Великобритании и поставила крест на дальнейшей карьере Уоллеса. Теперь пока еще действующий министр обороны готовится к отставке и утверждает, что больше не будет баллотироваться на выборы в парламент.

Таким образом, еще один ярый сторонник предоставления больших объёмов военной помощи Украине уходит из политики. Несколькими месяцами ранее из политики ушел худший лидер Консервативной партии, который также был одержим идей «одолеть Россию», Борис Джонсон.

Примечательно, что Уоллес, покидая пост главы оборонного ведомства Британии, оставляет армию страны в удручающем положении. Численность ВС Великобритании составляет всего 75 тысяч человек, что является минимальным значением с начала XIX века. При этом перед отставкой министр призывает увеличить финансирование армии и начать закупки новых танков, хотя ранее предлагал и вовсе отказаться от них.

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