По словам генерал-полковника и командующего Сухопутными войсками ВС Украины Александра Сырского, командование украинской армии планировало получить быстрые и значительные результаты в ходе летнего контрнаступления, однако это оказалось «практически невозможным».

Об этом Сырский заявил во время своего интервью журналисту BBC. На вопрос о том, почему украинские подразделения продвигаются вперед очень медленно в ходе своего масштабного контрнаступления, Сырский заявил, что на юге и востоке страны все поля насыщены минами и специальными заградительными ограждениями. При этом, по его словам, российская армия смогла оборудовать огромное количество опорных пунктов и объединить их в эшелонированную оборонительную систему.

Однако в заключении своего интервью генерал Сырский пообещал вернуть под контроль Украины Артемовск (Бахмут). Также он заявил, что самой сильной стороной вооруженных сил Украины является «единство военного руководства страны и доверие рядовых солдат друг к другу».