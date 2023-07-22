В одном из выпусков проекта шоу «Выжить в Дубае» Тимур сделал неожиданное предложение Ангелине Татарченковой. Он пригласил ее на прогулку на яхте по персидскому заливу и в ходе разговора признался в своих чувствах. Шоумен давно задумывался о поиске будущей супруги за пределами Москвы, и теперь, встретив Ангелину в Дубае, он уверен, что нашел именно ту, кто станет матерью его детей.

«Многие советовали мне искать жену вне Москвы, и я не верил, что такая встреча может произойти. Но вот в Дубае я увидел тебя, и в сердце засветился огонь» – признался Тимур, обращаясь к Ангелине. «Мне действительно кажется, что ты – особенная, и я не просто смотрю на тебя, как на одну из многих девушек. Я смотрю на тебя исключительно как на мать моих детей».

Шоумен проявил смелость и открыто выразил свои чувства перед всеми участниками и зрителями шоу. Это неожиданное предложение стало настоящим сюрпризом для Ангелины и всех, кто следит за их приключениями в программе «Выжить в Дубае». Теперь остается ждать ответа Ангелины и узнать, как разовьется их история.