ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из выпусков проекта шоу «Выжить в Дубае» Тимур сделал неожиданное предложение Ангелине Татарченковой. Он пригласил ее на прогулку на яхте по персидскому заливу и в ходе разговора признался в своих чувствах. Шоумен давно задумывался о поиске будущей супруги за пределами Москвы, и теперь, встретив Ангелину в Дубае, он уверен, что нашел именно ту, кто станет матерью его детей.

«Многие советовали мне искать жену вне Москвы, и я не верил, что такая встреча может произойти. Но вот в Дубае я увидел тебя, и в сердце засветился огонь» – признался Тимур, обращаясь к Ангелине. «Мне действительно кажется, что ты – особенная, и я не просто смотрю на тебя, как на одну из многих девушек. Я смотрю на тебя исключительно как на мать моих детей».

Шоумен проявил смелость и открыто выразил свои чувства перед всеми участниками и зрителями шоу. Это неожиданное предложение стало настоящим сюрпризом для Ангелины и всех, кто следит за их приключениями в программе «Выжить в Дубае». Теперь остается ждать ответа Ангелины и узнать, как разовьется их история.

Вам может понравиться

Кристина Асмус рассказала, что подвергалась домашнему насилию со стороны возлюбленного

Кристина Асмус, актриса известного сериала «Интерны», рассказала о прошлых отношениях, которые до сих пор вызывают у нее ужасное воспоминание. Она открыто поделилась, что давно хотела поговорить об этом публично. Во

Крымский мост 20 июля временно закрывали из-за сигнала воздушной тревоги

Ближе к ночи 20 июля в районе Крымского моста была объявлена воздушная тревога. Из-за этого движение временно перекрыли, рассказал руководитель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В оперштабе Крыма

АвтоВАЗ применил экономические меры против завысивших цены дилеров

Дилеры «Торгмаш», «Автогермес» и «Техинком» попали под санкции компании АвтоВАЗ, так как завышали цены на автомобили Lada. Об этом сообщил сайт РИА Новости. Отечественный производитель авто отреагировал на статью журналистов