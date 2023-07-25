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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал уголовные дела в отношении блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). Он заявил, что претензии из-за неуплаты налогов вполне могут возникнуть и к другим блогерам, которые не хотят платить налоги.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», – цитирует Бастрыкина РИА Новости.

По словам председателя СК, к любому бизнесу в России применяются одни и те же предельно простые и четкие правила. Их нужно соблюдать и тогда никаких претензий не будет. Блогеры же не считают свою деятельность бизнесом, хотя зарабатывают на ней миллионы рублей.

Напомним, что весной Следственный комитет начал проверки в отношении блогер Чекалиной и Блиновской. Им предъявлены обвинения в уклонении от налогов. Первая не заплатила в госбюджет 311, а вторая – 918 миллионов рублей.

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