Психолог и ведущий передачи «Детектор», транслируемой на телеканале «Пятница!», Марк Бартон рассказал, что шоумен Тимур Родригез был сильно возмущен вопросами. Об этом Бартон рассказал во время беседы с Павлом Волей в проекте «Шоу Воли», выходящем на ТНТ. Данный выпуск можно посмотреть на Rutube.

По словам Бартона, во время съемок «Детектора» с Тимуром Родригезом произошла неприятность. Психолог отметил, что шоумену не понравились вопросы, которые ему были заданы, и он очень активно начал возмущаться. Но так как он «человек воспитанный, мы очень быстро с ним договорились, программа закончилась, все хорошо», – отметил Бартон.

Шоу «Детектор» с ведущим Марком Бартоном выходит на телеканале «Пятница!» с февраля 2022 года. Программа включает в себя вопросы, на которые должны ответить знаменитости. При этом их ответы считывает полиграф. Если участник дает все правдивые ответы, то выигрышем становится один миллион рублей.