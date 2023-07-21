Дилеры «Торгмаш», «Автогермес» и «Техинком» попали под санкции компании АвтоВАЗ, так как завышали цены на автомобили Lada. Об этом сообщил сайт РИА Новости.

Отечественный производитель авто отреагировал на статью журналистов о завышении цен на Lada Vesta NG. Была проведена проверка, в том числе, и тайная закупка, которая подтвердила опубликованную в СМИ информацию. На предприятии сообщили о санкциях, которые будут применяться ко всем дилерам.

В компании заявляют, что подобные случаи являются редкими. Но если дилер попадется на завышении цен, его будут ожидать серьезные экономические санкции или даже полное прекращение сотрудничества с расторжением контракта.

При этом не сообщается, какие санкции были применены к упомянутым выше компаниям.