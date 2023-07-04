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Испытания авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» могут пройти весной и осенью следующего года, а в распоряжение флота корабль планируют передать к ноябрю-декабрю, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что это не окончательные сроки, в случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств они могут измениться. В такой ситуации «Адмирал Кузнецов» будет передан флоту уже в 2025 году.

«По скорректированному плану заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные – осенью того же года», – сообщил источник агентства.

Отмечается, что корабль уже оснащен новым силовым агрегатом, на него установили обновленные кабельные трассы, систему навигации, систему управления посадкой и взлетом палубных истребителей. Также смонтирована новая палуба с трамплином.

Ранее планировалось, что авианесущий крейсер передадут флоту уже в 2023 году, однако появились обстоятельства, вынудившие оставить корабль в доке в Мурманске, где осуществляются его модернизация и ремонт.

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