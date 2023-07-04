Турция в последнее время стала меньше интересовать россиян. Туристический поток в эту страну рухнул почти на 40% по сравнению с доковидным периодом. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) – сообщает “Газета.ру”.

Специалисты сравнили данные о числе россиян, которые прибыли в Турцию летом 2019 года и проданный объём туров в текущем году. Как выяснилось, он оказался ниже на 36%, а по данным некоторых туроператоров вплотную приблизился к 40%. Примечательно, что весной этого года (в апреле) турпоток из России в Турцию практически достиг доковидных показателей.

Среди причин, которые повлияли на снижение интереса россиян к отдыху в Турции эксперты называют резкий рост цен на различные туристические услуги, в том числе на авиаперелёты и проживание в отелях, а также заявления некоторых политиков. В частности, в турецком МИДе отмечали, что слова оппозиционного кандидата в президенты страны Кемаля Кылычдароглу о необходимости введения против Москвы экономических санкции подкосило спрос на туры в Турцию у российских туристов.