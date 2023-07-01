Отдых за границей станет менее доступным для россиян, если рубль продолжит снижаться по отношению к другим валютам. Кроме того, туроператорам придется заняться пересмотром предложений на зиму. Особенно тех, которые связаны с авиаперелетами, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян.

По его словам, из-за падения курса рубля вырастут цены на путешествия даже в те государства, с которыми у России имеются прямые банковские отношения. Причина кроется в том, что юань и другие валюты в любом случае подвержены изменениям курсов доллара и евро.

Напомним, что спрос на зарубежные туры и так сократился, когда курс рубля начал снижаться. Он преодолел так называемую психологическую отметку, из-за чего туроператоры могут столкнуться с серьезными проблемами и временно прекратить продажи туров на иностранные курорты.