Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Московский институт теплотехники готов приступить к проектированию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Булава-М». Она поступит на вооружение атомных субмарин «Борей» и заменит используемые сейчас МБР «Булава».

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что старым ракетами вскоре будет нужна замена. Все дело в том, что это твердотопливные МБР, в которых со временем порох устаревает и становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В настоящий момент на вооружении ВМФ РФ имеется 6 атомных подводных лодок проекта «Борей». Также четыре субмарины находятся на разных стадиях строительства, а еще две будут заложены в ближайшее время. Ракетоносцы оснащаются МБР «Булава» с дальностью в 11 тысяч километров и шестью боевыми блоками.

Вам может понравиться

Спикер ГУР Украины Андрей Юсов назвал хорошими новостями задержание Стрелкова

В Минобороны Украины радуются задержанию бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Позицию Главного управления разведки (ГУР) высказал спикер ведомства Андрей Юсов. «Гиркин договорился. Это хорошие новости», – заявил он. Напомним,

В Запорожской области заявили, что Каховского водохранилища больше нет

Вместо большого водоёма – лужицы. Каховского водохранилища больше не существует. Об этом РИА “Новости” рассказали в Запорожской области. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в беседе с информационным агентством отметил, что

Светлана Дружинина: Артур Смольянинов* деньги проест и вернется

Режиссер фильма «Гардемарины, вперед», народная артистка России Светлана Дружинина уверена, что Артур Смольянинов* вскоре захочет вернуться на Родину. При этом она считает, что его здесь уже не примут. Дружинина назвала