Московский институт теплотехники готов приступить к проектированию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Булава-М». Она поступит на вооружение атомных субмарин «Борей» и заменит используемые сейчас МБР «Булава».

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что старым ракетами вскоре будет нужна замена. Все дело в том, что это твердотопливные МБР, в которых со временем порох устаревает и становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В настоящий момент на вооружении ВМФ РФ имеется 6 атомных подводных лодок проекта «Борей». Также четыре субмарины находятся на разных стадиях строительства, а еще две будут заложены в ближайшее время. Ракетоносцы оснащаются МБР «Булава» с дальностью в 11 тысяч километров и шестью боевыми блоками.