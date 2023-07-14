«Израильская модель» не подходит для Украины. У Киева нет своего военного потенциала, как у Тель-Авива и полностью отсутствует экономическое и демографическое преимущество, уверен профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн.

У Израиля был собственный военный потенциал, на который наложилась американская помощь. Также он имеет заметное превосходство над противником. На Украине ничего этот не наблюдается. Она гораздо слабее России, поэтому «израильская модель» ей не поможет.

Россия имеет огромные ресурсы, которые позволят ей быстро восстановить растраченный в конфликте военный потенциал. Украине же придется и дальше все выпрашивать на Западе.

Также Коэн написал, что противостояние окончательно измотало Украину, она фактически обнищала. Численность населения составляла 41 миллион человек в 2020 году, но к 2040-му она уменьшится до 35 млн жителей.