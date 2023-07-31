Все страны, которые Соединенные Штаты когда-либо поддерживали в военных конфликтах, превращаются в руины. Украина станет следующей их жертвой, пишет американское издание American Thinker.

Для США Украина – это всего лишь расходный материал. Если она будет стерта с лица земли, Вашингтон быстро забудет о ней. Единственное желание Соединенных Штатов – это отыграться за проигранный конфликт в Афганистане, который был полностью провален и нанес серьезный вред экономике страны, оправдаться перед своими гражданами.

Украина же является только инструментом для достижения этой цели. Она полностью зависит от помощи извне, так как не имеет собственной техники и вооружений, средств разведки и многого другого. В таких условиях для президента Владимира Зеленского было бы логичным вообще не провоцировать начало противостояния, но давление США сделало свое дело.