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Все страны, которые Соединенные Штаты когда-либо поддерживали в военных конфликтах, превращаются в руины. Украина станет следующей их жертвой, пишет американское издание American Thinker.

Для США Украина – это всего лишь расходный материал. Если она будет стерта с лица земли, Вашингтон быстро забудет о ней. Единственное желание Соединенных Штатов – это отыграться за проигранный конфликт в Афганистане, который был полностью провален и нанес серьезный вред экономике страны, оправдаться перед своими гражданами.

Украина же является только инструментом для достижения этой цели. Она полностью зависит от помощи извне, так как не имеет собственной техники и вооружений, средств разведки и многого другого. В таких условиях для президента Владимира Зеленского было бы логичным вообще не провоцировать начало противостояния, но давление США сделало свое дело.

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