Артист эстрады Максим Галкин* понял, что не сумеет реализовать себя в Израиле и теперь хочет вернуться в Россию, уверена народная артистка Раиса Рязанова, хорошо известная по роли Антонины в фильме «Москва слезам не верит». На кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ» она дала журналистам интервью, в котором была поднята тема патриотизма.

«Галкин сам себе поднакакал и не знает теперь, как оттуда выбраться. Думаю, он жалеет о том, что сделал. Как и Пугачёва жалеет», – заявила Рязанцева.

Она пояснила, что безрадостное положение за границей вынудило Галкина попытаться снять с себя статус иноагента. Он хочет вернуться в Россию, но не может найти способ сделать это.

Того же хочет и его супруга Алла Пугачева. Рязанцева отметила, что в России на песнях Примадонны выросли люди, которые ее любили, а многие и продолжают любить. В Израиле же и других странах Пугачевой никогда не обрести такой популярности, поэтому она жалеет об отъезде и мечтает вернуться.

* – признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента на территории России.