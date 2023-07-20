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Артиллерийские подразделения ВДВ РФ в очередной раз сорвали контрнаступление ВСУ под Артемовском (Бахмутом) и уничтожили две боевые машины пехоты противника, передает портал SM-News.

Вражеские БМП заметили операторы разведывательных беспилотных аппаратов, кружащих над полем боя. Командование ВСУ задействовали БМП по привычной уже схеме – они должны были доставить личный состав и вернуться на исходную позицию за новой группой боевиков. Но сделать этого не успели.

Операторы БПЛА отправили координаты артиллеристам, нанесшим первый удар. Далее с дронов была проведена корректировка, позволившая уничтожить обе единицы бронетехники.

Напомним, что БМП, танки, бронетранспортеры, полученные Украиной от Запада, успешно уничтожаются российскими артиллеристами, ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной охотник». Также Киев потерял много техники на минных заграждениях.

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