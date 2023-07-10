Под развалинами древнего города Митла обнаружили «вход в загробный мир», сообщило издание Ars Technica.

Об обнаружении руин храма, одна из дверей которого как раз и считалась входом в мир мертвых, рассказали представители международной группы археологов. Город Митла, в котором располагается поздемный храм, принадлежал индейской цивилизации сапотеков. Жила она на территории современной Мексики.

Загробный мир, по преданиям сапотеков, назывался Лиобаа, то есть «место отдыха». В пещере, открывавшейся из храма, хоронили вождей индейских племен и великих лордов. Затем вход в нее был замурован испанскими военными, которые прибыли в Митлу с христианскими миссионерами. Также они разрушили храм. Сегодня прямо на его руинах возвышается церковь Сан-Пабло.