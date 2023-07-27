Суровые территории Арктики могут превратиться во «вторую целину» для Российской Федерации и стать новой житницей страны благодаря новейшей агротехнологии, разработанной отечественными учеными. Об перспективах развития Заполярья в своем материале рассказывает РИА Новости.

Специалисты научного центра «Агротехнологии будущего» РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева на базе собственных лабораторий занимаются реализацией проекта «Новые аграрные технологии для Арктической зоны». Российские ученые разработали специальные «умные» вертикальные теплицы, оборудованные датчиками освещенности, влажности и температуры.

«Умные» теплицы позволят в условиях сурового арктического климата выращивать свежие овощи и зелень. Новая агротехнология придется как нельзя кстати для обеспечения питанием удаленных воинских гарнизонов и поселков вахтовиков. При этом специалисты отмечают, что их технология позволит эффективно выращивать свежие овощи даже на буровых платформах и подводных лодках.

Отечественный ученые разработали специальные сити-фермы, в виде закрытых контейнеров, которые легко транспортировать морем в отдаленные населенные пункты, где они смогут снабжать местных жителей свежими ягодами, овощами и зеленью. Причем с экономической точки зрения такие овощи будут значительно дешевле привозных.