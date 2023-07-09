Как отмечает в своем материале британская газета Guardian, архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл обнаружил «проблемное» слово в молитве «Отче наш». По его мнению, слово «отец» вносит в молитву некий «патриархальный оттенок», что может стать проблемой для некоторых верующих.

Во время своего выступления на заседании Генерального синода Англиканской церкви священнослужитель заявил, что слово «отец» может стать проблемой для тех верующих, которые имеют «разрушительный и оскорбительный опыт общения со своими земными отцами».

Коттрелл также добавил, что подобная формулировка может быть неприятной и для всех тех, кто «очень много трудился» по причине патриархального семейного уклада жизни. При этом к данной категории людей священнослужитель причислил и себя лично.

При этом член Генерального синода каноник Крис Сагден отметил, что заявление Коттрелла является ярким примером ориентирования на общественную культуру, а не на Священное Писание. По его словам, именно Иисус Христос призвал молиться «нашему Отцу».