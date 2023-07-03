Согласно выводам недавнего исследования, опубликованного учеными-археологами из французского Университета Тура, наскальные рисунки, сделанные неандертальцами и обнаруженные на стене пещеры во Франции, являются самыми древними из выявленных на сегодняшний день. Об этом сообщает сайт SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

За последние несколько десятилетий многие исследования пролили свет на достаточно высокую культурную изощренность неандертальцев. Этим вымершим (или ассимилированным) подвидам древних людей приписывают лишь краткий список символических произведений, но их интерпретация часто является предметом споров.

В новом исследовании археолог Жан-Клод Марке и его коллеги из Университета Тура представили свидетельства, что рисунки на стене пещеры Ла-Рош-Котар во Франции сделаны неандертальцами, и они являются самыми древними из известных на сегодня аналогов.

В пещере Ла-Рош-Котар, находящейся в центре долины Луары во Франции, ряд нефигуративных отметин на стене интерпретируется как отпечатки пальцев, а также имеются иные следы, сделанные человеческими руками.

Исследователи провели анализ графики и использовали фотограмметрию для создания 3D-моделей всех этих отметин, сравнивая их с известными и экспериментальными следами, нанесенными руками древних людей. Основываясь на форме, интервалах и расположении отметин, исследователи пришли к выводу, что те представляют собой осмысленные и целенаправленные изобразительные формы, созданные руками человека.

Исследовательская группа датировала пещерные отложения с помощью методик оптически стимулированного люминесцентного датирования, определив, что пещера была скрыта из-за заполнения отложениями около 57 000 лет назад, задолго до того, как Homo sapiens обосновался в этом регионе. Это, в сочетании с тем фактом, что каменные орудия, найденные в пещере, являются только мустьерскими (выполненные в технологии, связанной с неандертальцами), является убедительным доказательством того, что рисунки являются работой неандертальцев.

Поскольку это неизобразительные символы, смысл, стоящий за ними, неясен. Однако они того же возраста, что и наскальные рисунки, сделанные Homo sapiens в других частях мира. Это дополняет растущее количество свидетельств того, что поведение и деятельность неандертальцев были такими же сложными и разнообразными, как и у наших «прямых» предков – протолюдей.

Авторы исследования заключают: «Спустя пятнадцать лет после возобновления раскопок на стоянке Ла-Рош-Котар наскальные рисунки были датированы как сделанные более чем 57 000 лет назад. Благодаря стратиграфии, высока вероятность, что они нанесены около 75 000 лет назад, что делает эту пещеру самой древней из украшенной рисунками пещерой во Франции и в Европе, а возможно – и в мире».