Экс-советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в список экстремистов и террористов) во время интервью журналисту Марку Фейгину (признан в России иностранным агентом) рассказал, что ВСУ провалили свое широко анонсированное контрнаступление из-за бездействия Североатлантического альянса и США.

Арестович отметил, что украинцы имеют массу вопросов к американскому правительству. По его словам, контрнаступление было подготовлено неполноценно из-за малого количества вооружения. Он считает, что Запад намеренно «загонял Киев в переговоры».

Экс-советник упомянул о серых схемах Запада, о флоте в 300 танкеров, продолжающих возить нефть. Также он задался вопросом, почему союзники Украины начали обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16, но не дали боевые самолеты в мае, перед началом решающего контрнаступления. Арестович заявил, что ВСУ защищают коллективный Запад, который блокировкой своей помощи, позволяет гибнуть украинцам.