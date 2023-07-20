Как сообщает в своем материале «Коммерсантъ», по ходатайству Главного следственного управления СКР Басманный районный суд арестовал учащегося в десятом классе Артема Р. Он стал восьмым фигурантом громкого уголовного дела о хулиганстве и предполагаемой подготовке покушения на журналистов Ксению Собчак и Маргариту Симоньян.

В настоящий момент подозреваемому инкриминируется преступления по нападению на мигрантов, однако обвинение может переквалифицировать дело на подготовку теракта. По версии следствия, задержанные участники нацисткой группировки «Параграф 88», куда также входит и Артем Р., сотрудничали с украинскими спецслужбами.

Столичные следователи рассматривают версию о подготовке нападения на известных в России журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Сотрудники ФСБ и следствие считает, что представители украинских спецслужб обещали участникам нацисткой группировки по 1,5 миллиона рублей за каждое нападение. При этом задержанные уже начали следить за журналистками, а задержали их после того, как они забрали из тайника оружие – автомат Калашникова.