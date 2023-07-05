Певица и телеведущая Анна Семенович в социальных сетях рассказала об отдыхе в Турции и попросила подписчиков поделиться рецептами спасения от похмелья.

По словам Семенович, она выпила слишком много коктейлей, а потом добавила еще и анисовой водки, из-за чего утром почувствовала себя очень плохо.

«Голова просто раскалывается», – написала телезвезда.

Подписчиков взволновало ее состояние. Они порекомендовали не увлекаться алкогольными напитками на отдыхе. Семенович ответила, что и сама не рада таким возлияниям, из-за которых теперь приходится страдать от головной боли и других неприятных ощущений.

Ранее, напомним, Семенович опубликовала откровенное фото в своем личном блоге.