Певица Анна Седокова во время шоу в Москве упала перед выходом на сцену. Она получила травму и некоторое время не сможет выступать.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» написала в социальной сети, что это может оказаться ее последний концерт. Она сильно повредила ногу, поэтому потребуется серьезно ограничить движения до тех пор, пока все не пройдет.

«Возможно, это был мой последний концерт. Я упала еще до выхода на сцену и повредила ногу так, что теперь невозможно ходить еще пару месяцев. Вместо afterparty поехала в скорую. Испытала боль, которую никогда не испытывала», – написала певица.

Также она назвала свое падение самым глупым эпизодом, который мог с ней произойти. Уже направляясь на сцену, артистка заметила дочь в зале и помахала ей. После этого она сделала еще один шаг и «провалилась в бездну». Певица не увидела ступеньку и поэтому упала.

Подписчики высказали слова поддержки и пожелали как можно скорее выздороветь и вернуться на сцену.